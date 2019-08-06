Tek bacağıyla hacca koştu
Gazze’de Siyonist katillere yönelik düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerince vurularak bir bacağını kaybeden Filistinli Ahmed Muaviye en-Naci, Kutsal Topraklarda Hac ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. En-Naci, “Siyonist işgalin bitmesi ve Mescid-i Aksa’nın bir an önce özgürlüğüne kavuşması için dua ediyorum” dedi.06 Ağustos 2019 Salı 10:07
Gazze Şeridi’nde geçen yıl başlayan barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağını kaybeden Filistinli Ahmed Muaviye en-Naci, hac ibadeti için kutsal topraklara gelmenin sevincini yaşıyor. Ahmed Muaviye en-Naci “Bizler gösterilere Allah için çıktık, Siyonist düşman ve ABD’nin dayattığı politikaları reddettiğimize dair seslerimizi dünyaya duyurmak için çıktık. Ayağımı almış olabilirler ama irademizin ve hayallerimizin önüne geçemeyecekler. Allah’a şükürler olsun iş hayatıma devam ettiğim gibi Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine de katılmayı sürdürüyorum” dedi.
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