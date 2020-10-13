TEİS'ten "marketlerde 'eczanemsi' reyonlar" uyarısı

ANKARA (AA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, takviye edici gıdaların ilaç ve eczane süsü verilerek eczane dışında satışına yönelik girişimlerin önlenmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) yasal başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı market zincirlerinin, vitaminler, bağışıklık ve gıda takviyesi olarak bilinen ilaçları reyonlarına koyarak, "eczanemsi" tasarımlarını hayata geçirmeye başladığını öne sürdü.

Bu market zincirlerinin reyonlarında eczane algısı oluşturacak 'E' tabelası, bu algıyı güçlendirecek şekilde doktor stetoskopu, eczacılıkta kullanılan havan, ilaç kapsülü gibi görseller kullanıldığına işaret eden Saydan, ilacın eczaneler dışında satılmasının halk sağlığını telafisi olmayacak şekilde olumsuz etkileyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Saydan, eczacıların zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini ve gıda takviyeleri, sağlık malzemeleri, kozmetik, zirai ilaçlar gibi ürünlerin profesyonel danışmanlığını yaptıklarını belirterek, eczacıların önceliğinin kar değil, insan sağlığı olduğunu vurguladı.

Eczacılık ve eczane ile ilgili tüm unvanlar, tanımlar ve amblemlerin sadece bu yetkiye sahip kişi ve kuruluşlarca kullanılabildiğini, bu unvanların eczacı ya da eczaneler dışındaki kişi ya da kuruluşlarca kullanılmasının, sağlık beyanı yapılarak ürün satışı yapılmasının yasalara aykırı olduğunu belirten Saydan, şunları kaydetti:

"Bu tür ürünlerin tanıtımlarında 'sadece eczanelerde' şeklinde vurgu yapılmasına rağmen, bu söylemlerin aksine eczane dışında satılmasına başlanması eczacı kamuoyunda infiale neden olmuştur. Geçmişte bu tip ürünlerin bilinçsizce eczane dışı kanallardan alınarak vitamin zehirlenmeleri, sitokin fırtınası ve zayıflama vaadiyle koma ve ölümlere yol açtığı unutulmamalıdır. Sağlıkta olumsuzluk yaşanmaması için tüm dünyada olduğu gibi, ilaç ve eczacılık hizmeti eczacılık fakültelerinden mezun olan eczacılar tarafından Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olan eczanelerde yürütülmektedir."

- "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yasal başvuruda bulunduk"

Saydan, iddia edilen girişimlerin önlenmesine yönelik harekete geçtiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"TEİS olarak, vatandaşın sağlığının korunması amacıyla takviye edici gıdaların ilaç ve eczane süsü verilerek eczane dışında satışına yönelik girişimlerin önlenmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yasal başvuruda bulunduk. Bu ürünlerin eczane dışında marketlerde eczane süsü verilmiş 'eczanemsi' yerler oluşturularak satılması yönündeki girişimlerden vazgeçilmesini, aslı dururken eczane taklidi yapan yerlerden uzak durulması gerektiğini kamuoyunun dikkatine bir kez daha sunmak istiyoruz."