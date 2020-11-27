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Aktüel TEİS, ilaç kullanım onaylarının elektronik ortama taşınmasından memnun
Aktüel

TEİS, ilaç kullanım onaylarının elektronik ortama taşınmasından memnun

TEİS Başkanı Nurten Saydan: - "Hastalar için hem zaman kaybına neden olan hem de pandemi döneminde teması artıran kağıt belge takibi ortadan kalktı. Hekimlerin online başvurduğu sistemden eczacılarımızın belge onaylarına erişerek işlem süresi ve kontrolleri de kolaylaşacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:35:33 -
TEİS, ilaç kullanım onaylarının elektronik ortama taşınmasından memnun

ANKARA (AA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, özellikle kanser ve genetik hastalıklarda sıklıkla kullanılan ilaçlar için gereken Sağlık Bakanlığı onay belgelerine eczacıların Medula sisteminden online olarak ulaşabilmesine imkan sağlayan düzenlemenin büyük bir imkan olduğunu söyledi.

Saydan, uygulamanın, hastaları bu belgeleri saklama ve ibraz etme külfetinden kurtardığını, eczacıların da işlem kolaylığına ulaştıklarını belirterek Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teşekkürlerini bildirdi.

TEİS'ten yapılan açıklamada, SGK Medula eczane sisteminde 17 Kasım'dan itibaren yeni bir düzenleme yapıldığı, kişi bazında Sağlık Bakanlığından alınan izin belgelerine eczacıların erişmesine imkan tanındığı anımsatıldı.

SGK'nin özellikle kanser ve genetik hastalıklarda sıklıkla kullanılan ilaçlar için gereken Sağlık Bakanlığı onay belgelerine eczacıların Medula sisteminden online olarak ulaşabilmesine imkan sağladığı hastaları, bu belgeleri saklama ve ibraz etme külfetinden kurtardığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, vatandaşa kolaylık sağlayan bu uygulama için SGK'ye teşekkür etti.

Türkiye'de ruhsatlı ilaçların özel kullanımlarına izin verilen uygulama için kağıt belgeye gerek kalmadığının altını çizen Saydan, şunları kaydetti:

"Hastalar için hem zaman kaybına neden olan hem de pandemi döneminde teması artıran kağıt belge takibi ortadan kalktı. Hekimlerin online başvurduğu sistemden eczacılarımızın belge onaylarına erişerek işlem süresi ve kontrolleri de kolaylaşacak. TEİS olarak vatandaşın ve eczacıların zaman kaybı yaşamaması, kağıt israfını önleyerek temasın azaltılması adına bu ve benzeri manuel işlemlerin online ortama taşınması yönünde yapılan çalışmaları destekliyor ve kağıt reçete dahil tüm manuel işlemlerin bir an evvel online sisteme geçmesini istiyoruz."

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