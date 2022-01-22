  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TEİAŞ duyurdu: Elektrik kesintileri başlıyor
Gündem

TEİAŞ duyurdu: Elektrik kesintileri başlıyor

Türkiye Elektrik İletim AŞ, İran'dan gelen gazda yaşanan sıkıntılardan dolayı, mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 14:11:00 - 2022-01-22 14:12:19
TEİAŞ duyurdu: Elektrik kesintileri başlıyor

Türkiye Elektrik İletim AŞ, iletim ve dağıtımda mesken harici kullanıcılara kısıntı uygulayacak.

TEİAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ağrı ili Gürbulak ilçesi doğal gaz boru hattı arızası nedeniyle doğal gaz kombine çevrim santrallerine kısıntı uygulanacak.

TEİAŞ konuya ilişkin açıklamada şunları belirtti:

"Elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerek ise dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacaktır. Hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili dağıtım şirketleri ve teşekkülümüz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay