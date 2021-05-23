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Dünya Tehlikeye işaret ettiler! İsrail'e kınama
Dünya

Tehlikeye işaret ettiler! İsrail'e kınama

Ürdün, fanatik Yahudilerin terörist İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı. Yapılan açıklamada terörist İsrail'in bu yaptığının tansiyonu tehlikeli şekilde tırmandırdığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 19:30:00 -
Tehlikeye işaret ettiler! İsrail'e kınama

Ürdün, fanatik Yahudilerin terörist İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Faiz, yaptığı yazılı açıklamada, baskını "provoke bir davranış ve açık bir ihlal" olarak nitelendirdi.

İsrail'in bu yaptığının tansiyonu tehlikeli şekilde tırmandırdığı vurgulanan açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ve terörist İsrail polisi ile özel kuvvetler eşliğindeki fanatik grupların namaz kılanlara ve Ürdün'e bağlı Mescid-i Aksa Vakfı çalışanlarına saldırılması kınandı.

Açıklamada, söz konusu baskınlar "Kudüs ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında, şiddetin tırmanışını durdurmak için son dönemde yapılan uluslararası çabalara meydan okuma" olarak değerlendirilirken, terörist İsrail'e "Mescid-i Aksa'daki ihlallerine son verme ve uluslararası hukuka riayet etme" çağrısında bulunuldu.

Terörist İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi 3 hafta aradan sonra bugün Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemişti.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 253 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya girmişti.

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinde gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu.

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Yorumlar

sapkin siyonist israilin bayragindaki NIL den FIRAT a kadar sözde vaadedilmis topraklari simgeleyen iki mavi cizgi TURKIYEYE SAVAS ILANIDIR!!

bu haberdeki polis desteginde Mescidi Aksaya girilmesinin ileri asamasi polis, amerika/ingiliz./fransiz vs siyonist destek altinda VAAD EDILMIS G.ANTEPE, S.URFAYA, K.MARASA, KAYSERIYE, ERZURUMA KADAR GIRECEGIZ demektir!!!! 
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yahudiler Türkiyeden defolun  
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