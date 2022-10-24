Tehlikeye dikkat çekip uyardı: Türk kültürünü böyle yok etmek istiyorlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan, çektiği videoda Türk kültür ve geleneklerinin medya aracılığıyla tahrip edildiğine dikkat çekti.

3 tane örnek sıralayan Burhan, "Bunlardan ilki şu anda toplumumuzda Şaban ismi kullanılmıyor. 20 yaşın altında Şaban ismi neredeyse yok" dedi.

Şaban isminin Türk kültür ve geleneğinde önemli bir isim olduğunu belirten Burhan, "Türk sinemasında İnek Şaban karakteri vardı. Kemal Sunal'ın oynadığı bir film. Ondan önce de Hürriyet gazetesinde Şaban karakteri vardı. Fakat İnek Şaban filminden sonra Şaban ismi yeni nesil arasında neredeyse yok." diye konuştu.

İkinci örnek olarak Şahan Gökbakar'ın oynadığı, argodan ve küfürden ibaret olan "Recep İvedik" serisini gösteren Burhan, "Toplumda Recep ismi de neredeyse çocuklarımıza artık hiç verilmiyor. Kültürel emperyalizm budur. Toplumumuzla oynamak budur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinde ilk uçağı yapan Vecihi Hürkuş'un Türk sinemasında Şener Şen ile bir komedi karakteri haline getirildiğini aktaran Burhan, bu olayın arkasında derin bir yapı olduğunu söyledi.

"Sözde değişim ve gelişim adı altında Türk toplumunun değerleriyle alay ediyorlar" diyen Burhan, "Uyarıyorum yeni medya düzeninde toplumumuz ve kültürümüz tehdit altındadır. Dikkat edelim, bu işi hafife almayalım" şeklinde konuştu.