Tehlikenin farkında mısınız?
Teknoloji bağımlılığı çağımızın en önemli sorunlarından biri halini aldı. Uzmanlar, teknoloji bağımlılığının gelecekte büyük sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor. Özellikle küçük çocukları ele geçiren bu bağımlılık evcil hayvanları da etkiler oldu.
Kars’ta 5 yaşındaki sahibi Asel ile birlikte sürekli cep telefonu ve bilgisayardan çizgi film ve oyunlar izleyen kedi, oyunların bağımlısı oldu.
Gündüzleri sahibi Asel ile birlikte film izleyen kedi, akşam 5 yaşındaki Asel’in uyumasının ardından kedi videoları izlemeyi çok seviyor.
Kars merkez Bulanık köyünde 5 yaşındaki Asel Aydın’ın kedisi Bücür, köyün de maskotu oldu.