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Yerel Tehlikeli yolculuk kamerada! Motosiklete ters oturdu
Yerel

Tehlikeli yolculuk kamerada! Motosiklete ters oturdu

Yeniakit Publisher
2024-09-16 11:12:00 -

Elazığ’da seyir halindeki motosikletin arkasında ters oturarak yolculuk yapan genç, görenleri hayrete düşürdü.

Elazığ’ın Yurtbaşı Beldesi’nde seyir halinde olan motosiklette ters bir şekilde oturan genci görenler şaşkınlık yaşadı. Eşeğe ters binen Nasrettin Hoca fıkrasında olduğu gibi motosiklete ters binen ve hiçbir güvenlik önlemi almayan yolcu herkesin dikkatini çekti. Genç ise ters bindiği motosiklette etrafı izledi. Arkasında ters oturan birisi olduğu halde motosiklet sürücüsü de kazaya davetiye çıkararak yoluna devam etti.

O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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