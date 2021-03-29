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Dünya Tehlikeli gerginlik! Savaş gemileri Japon karasularına girdi
Dünya

Tehlikeli gerginlik! Savaş gemileri Japon karasularına girdi

Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisi, Çin Denizi'nde Japon karasularına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 09:46:00 -
Tehlikeli gerginlik! Savaş gemileri Japon karasularına girdi

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesinde bulunan 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler ulusal karasuları ihlal etti.

Japon karasularını ihlal etti

Tartışmalı Senkaku Adaları etrafında yerel saatle 04.00 civarında dolaşan gemiler, 04.20 gibi Minami-Kojima Adası'nın 20 kilometre güneyine kadar yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilere bölgeyi terk etmeleri uyarısı yaptı.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, Çin'e ait resmi gemiler Senkaku etrafında bu yıl şimdiye kadar 11 kez Japonya kara sularına girdi. 

Silah kullanma yetkisi

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı bildirdi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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Yorumlar

Müslüman

Ayetlerde, Hadislerde ve ulemanın kitaplarında azazil isimli ama iblis( şeytan) ismiyle meşhur varlık olduğu gibi, aynen onun vazifesini gören, beden elbiseli Şeytan ruhlu, fitneden, ifsattan, kandan, kırıp dökmekten zevk alan onunla tatmin olan insi şeytanlardan da bahsedilir. İşte siz akit camiası ikinci gruptaki varlıksınız. Hergün fitne, tahrik, savaş, birbirine hasım yapma, birbirine kırdırma, dehşet, şiddet, hep menfi menfî menfî köşe yazıları ve haberler yapıyorsunuz. Allah müsbet nasip etmiyor çünkü ruhunuz müsbete müsait değil. İslam bu mu? Müslümanlar menfî ile değil müsbetle muvazzaftırlar. "Gel gel yüz defa da tevbeni bozmışsan da yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir"diyenler boşuna mı bu daveti yapıyorlar? İslam ve hakiki bir iman da nasip meselesi. Malesef o da sizde yok." Zaman gösterdi ki Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil. "
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Yorumcu

Sahil güvenlik botu öylemi? Sandalla girselerdide savaş çıksaydı bırakın bu işleri
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