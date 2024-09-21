Tehlike kapıda! Amazon havzalarında tarihin en düşüğü

BBC’nin aktardığına göre veriler Amazon’un önemli bir kolu olan Madeira Nehri, 3.32 metreden 48 cm’ye kadar gerilediği gösteriyor.

Brezilya’nın doğal afet izleme ajansı Cemaden, mevcut kuraklığı şimdiye kadar kaydettiği ‘en yoğun ve yaygın‘ kuraklık olarak tanımladı.

Mevcut durum, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik öneme sahip ve aynı zamanda zengin bir biyoçeşitlilik kaynağı olan Amazon’daki durumun birkaç ay boyunca önemli ölçüde iyileşmeyebileceğini gösteriyor.

Ülkede yüzden fazla bölgede beş aydan fazla süredir yağmur yağmadığı belirtildi. Amazon havzasındaki kuraklığın kayıtlara geçen ‘en yoğun ve en yaygın‘ kuraklık olduğunu açıklandı.

Kuraklığa neden olan etkenler arasında küresel ısınma ve 2023’te etkisini hissettiren El Nino hava olayı gösteriliyor.

El Nino sona erdi, ancak kurak koşullar devam etti.

Amazon kuraklığındaki bir diğer etken de ormansızlaşma. Son 50 yılda yağmur ormanlarının yaklaşık beşte biri, tarıma yer açmak için kesildi.

Bölge sakinlerinin yaşamı etkileniyor

Bölgedeki ana nehirlerde su seviyesinin düşük olması, yolunu bu nehirleri takip ederek bulan yerel halkın yaşamını ciddi şekilde etkiliyor.

Geçen hafta itibariyle 100’den fazla yerleşime 150 günden fazla bir süredir yağmur yağmadı.

Manacapuru sakinleri, gıda ve içme suyu da dahil olmak üzere hayati önem taşıyan malzemeleri şehre ulaştırmakta zorlandıklarını söyledi.

Brezilya Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı tamamen durdurma sözü verdi.