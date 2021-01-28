Tehlike geçmedi! FETÖ hala en kritik görevlere sızıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla sabit hat ve operasyonel hat üzerinden haberleştikleri gerekçesiyle, kritik görevlerde bulunan üç eski tuğgeneral ile bir sivil imam hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan isimlerden birinin geçtiğimiz günlerde emekliye sevk edilen eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar Atasoy olduğu, bir diğerinin eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Nuri Cankıymaz olduğu öğrenildi. Gözaltındaki üçüncü isim ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’nün sözde atama listesinde ismi yer aldığı gerekçesiyle hala yargılaması süren eski Tuğgeneral Celalettin Çoban.

2020 yaş kararıyla terfi etti

Alınan bilgiye göre, şüpheli Atasoy, 2. Ordu Komutanlığında Harekat Başkanı olarak görev yaparken, 2020 YAŞ kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirildi. 5 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca da Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının başına getirildi. Ancak Atasoy, hakkındaki FETÖ iddiaları nedeniyle söz konusu göreve hiç başlatılmadı.

3 ay sonra emekliliğini istedi

Atasoy’un söz konusu atama kararından kısa süre sonra Harekat Başkanlığı, ardından ise 4. Kolordu Komutanlığı emrine verildiği kaydedildi. Şüpheli Atasoy, söz konusu terfi kararından yaklaşık 3 ay sonra, yani Kasım 2020’de de emekliliğini istedi. Söz konusu operasyonla yakalanan Atasoy’un durumu, FETÖ tehlikesinin hala devam ettiğini ve örgüt üyelerinin yapılan güvenlik soruşturmalarına rağmen kendini hala gizleyebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Darbe girişimi sonrası emekli oldu

Şüpheli Nuri Cankıymaz da kurmay topçu albay rütbesindeyken 2011’de YAŞ kararıyla tuğgeneral oldu. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı olarak görevlendirilen Cankıymaz, darbe girişiminin ardından emekliye ayrıldı. Öte yandan, operasyonda kapsamında gözaltına alınan mahrem imam Y.Ö.’nün de özel bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

Darbecilerin sözde atama listesinde

Şüphelilerden Celalettin Çoban’ın ise darbe girişimi sırasında MSB Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Çoban’ın adı, darbecilerin sözde atama listesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak yer alıyordu. Bu kapsamda hakkında darbe suçundan dava açılan Çoban, yaklaşık 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Çoban’ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam ediliyor.