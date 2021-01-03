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Yerel Tehlike büyüyor! Terkos gölünde korkutan görüntü
Yerel

Tehlike büyüyor! Terkos gölünde korkutan görüntü

Bu sene yağışların mevsim normallerinden daha az olduğu Türkiye'de barajların doluluk oranları yüzde 20'lere kadar düştü. Terkos gölünde de su seviyesi 21.42`ye düştü. Gölün yaklaşık 100 metre çekilmesi ile tekneler karaya otururken, ortaya çıkan çöpler havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 07:59:00 -
Tehlike büyüyor! Terkos gölünde korkutan görüntü

Yurt genelinde yağışların azalmasıyla kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

İstanbul'da Terkos gölünün son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 21.42`ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan çöp yığınları havadan görüntülendi.

Gölün içine atılan araba lastikleri, cam şişeler ve atıklar gün yüzüne çıktı. Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise daha önce iskele olarak kullanılıp betona bağlanan teknenin karaya oturması oldu. Bu gibi onlarca teknenin suyun çekildiği için karaya oturduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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