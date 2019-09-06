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Tehlike anında 100 metre yaklaşanı batırıyor

Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan dünyanın en pahalı yatlarından olan “Radiant”, herhangi bir tehlike anında 100 metrelik yakınlaşmada, suni dalga üreterek yakınındaki yatları alabora ediyor.

06 Eylül 2019 Cuma 16:37
Tehlike anında 100 metre yaklaşanı batırıyor

Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan dünyanın en pahalı yatlarından olan “Radiant”, herhangi bir tehlike anında 100 metrelik yakınlaşmada, suni dalga üreterek yakınındaki yatları alabora ediyor.


Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan Cayman Adaları bayraklı “Radiant” yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Mega yat limana giremediği için Kumbahçe sahilinde bulunan gemi yanaşma iskelesine demir attı. Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Al-Futtaim Group’un sahibi milyarder Abdullah Al Futtaim’in olduğu öğrenildi. Yatın en büyük özelliği ise suni bir dalga yapabilmesi, tehlike anında mega yata yanaşmak isteyen bir deniz aracını alabora edebilecek şekilde dalga üretebilmesi.



Fiyatı dudak uçuklatıyor


Yunan adalarından sonra Bodrum’a gelen ve üzerinde helikopter olan mega yatın fiyatı ise dudak uçuklattı. 286 milyon dolar değerinde olan mega yat Bodrum’da merak konusu oldu. 110 metre uzunluğundaki 4 katlı yatın içerisinde ise restoranlar, eğlence merkezi, spor kompleksi, kapalı ve açık yüzme havuzları, jakuziler ve çalışma odası bulunuyor. Üzerinde asansör olan yatın 4 adet jet ski ve sürat botu da mevcut. 10 kabinde oluşan ve 20 kişi konaklayabilen mega yatın 44 mürettebat taşıma kapasitesine sahip olduğu da öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:37
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