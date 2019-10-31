Tehditlerle harekete geçtiler! Trump’a ’13 Kasım’ baskısı

ABD'deki Türkiye karşıtı lobi ve destekledikleri politikacılar, Trump’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 13 Kasım’daki görüşmeyi iptal ettirme baskısı yapıyor. Kongre kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, ABD Kongresi, yaklaşan Erdoğan-Trump görüşmesinin yapılmaması için çalışma başlattı. Kongre kaynakları, bazı temsilcilerin, Trump’a azil sürecini hatırlatarak, “Birbirimize ihtiyacımız var” ifadesiyle tehdit diline varan uyarılar yaptığını dile getirdi. Trump’ın bu baskılara karşı nasıl cevap verdiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan temsilciler, randevu isteyen ABD’deki Türk Toplumu temsilcilerine randevuya az bir zaman kala iptal notu gönderdi.

FETÖ’cü temsilciden baskı

Seçim kampanyasında Türk toplumundan önemli destek alan Maryland temsilcisi Anthony Brown da üç oylamada da ‘evet’ oyu kullanarak hayal kırıklığı yarattı. Eyalet kaynakları, Brown’ın, FETÖ’nün desteklediği aynı eyaletin kıdemli temsilcisi Steny Hoyer’in etkisinde kaldığını belirttiler. Cumhuriyetçi Hoyer, seçim kampanyası sırasında “Benim bölgemde benden izinsiz hiçbir milletvekili hareket edemez” demişti.

Pençe’nin kardeşi: hayır

İlk oylama Ermeni tasarısının Meclis’e sunulması için yapıldı. Tasarı 191’e karşı 223 evet oyuyla meclise taşındı. Karar oylamasında ise kabul oyları 405’e çıkarken, ret oyları 11’de kaldı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kardeşi Indiana Temsilcisi Greg Pence, iki tasarıya da karşı oy kullandı.

Müslüman üyeler şaşırttı

Filistin asıllı temsilci Rashida Tlaib ise üç oylamada da Türkiye aleyhine oy kullandı. Türk ve Müslüman toplumlarının temsilcileri, Rashida Tilaib’in daha önce Türk bayrağı olan masaya oturmadığını ve Türk Büyükelçisi ile aynı karede fotoğraf vermekten ve selamlaşmaktan kaçındığını hatırlatarak, tepkilerini dile getirdi. Temsilciler Meclisi’nin diğer Müslüman kadın üyesi İlhan Omar ise, Ermeni tasarısının Meclis’e sunulmasına ‘evet’ oyu verirken, karar oylamasında çekimser kaldı. Omar, yaptırım tasarısına ise ‘hayır’ oyu kullanan tek Demokrat Partili temsilci oldu.