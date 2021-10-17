  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tehdit, kin, nefret ne ararsan var... CHP’li feminist Feyza Altun salyasını akıttı!
Gündem

Tehdit, kin, nefret ne ararsan var... CHP’li feminist Feyza Altun salyasını akıttı!

Sosyal medyada İslam karşıtlığıyla boy gösteren CHP'li avukat Feyza Altun, büyük bir rezalete daha imza attı. Sosyal medya hesabından AK Partilileri hedef gösteren Altun, daha sonra korkup paylaşımı silerek hesabına erişim kısıtlaması getirdi. Toplumun bir kesimini hedef gösteren ve “Bu nasıl avukat” dedirten skandalla ilgili, savcılık ve baroların ne zaman harekete geçeceği ise merak konusu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 11:21:00 -
Tehdit, kin, nefret ne ararsan var... CHP’li feminist Feyza Altun salyasını akıttı!

 yeniakit.com.tr 

“Demokrasi” denildiğinde mangalda kül bırakmayan solak kesim, yeri gelince kendi düşüncelerinin yobazı olarak farklı düşünen kesimlere karşı içlerinde tuttukları nefretlerini kusabiliyor.

Buna sonra örnek, sosyal medyada İslam karşıtlığıyla da bilinen CHP'li avukat Feyza Altun adlı şahıs.

İçerisindeki kin ve öfkeyi daha fazla gizleyemeyen bu çakma demokrat, sosyal medya hesabından skandal ötesi bir paylaşımda bulundu. Altun Twitter’da “AKP’li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok” mesajını paylaştı.

Avukatlık mesleği ve hukuk ile bağdaşamayacak kadar iğrenç bir paylaşımda bulunan Altun, tepkiler çığ gibi büyüyünce üç buçuk atarak rezil paylaşımını kaldırdı ve hesabını sadece onaylı kişilerle sınırlandırdı.

Savcılar ve barolar neden suskun?

Rezalet sonrası savcılığı ve adeta “üç maymunu” oynayan baroları harekete geçmeye çağıran sosyal medyadali duyarlı kullanıcılar, toplumun bir kesimini ötekileştirip hedef göstererek nefret suçu işleyen bu sözde avukata tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyayı kullanarak AK Parti’ye oy veren neredeyse bu ülkenin yarısını oluşturan vatandaşları hedef gösteren Altun’un toplumun huzur ve refahını hedef alan boş boğazlıklarına daha ne kadar izin verileceği ise merak konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İdlib'de TSK'ya alçak pusu!
Gündem

İdlib'de TSK'ya alçak pusu!

Suriye'de İdlib'in güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna saldırı gerçekleştirildi. Olayda personelden yaralanan olmadı, zırhlı a..
Günde yedi zeytin yiyip alzheimerdan korunun
Kadın - Aile

Günde yedi zeytin yiyip alzheimerdan korunun

Yılın yeni yeşil zeytinleri pazar tezgâhlarını süsledi. Günde yedi tane yeşil zeytin yiyerek hem zinde kalmak, hem de beyni korumak mümkün...
Türkiye'den Uruguay’a zırhlı araç ihracatı
Teknoloji

Türkiye'den Uruguay’a zırhlı araç ihracatı

Katmerciler firması Uruguay’a taktik tekerlekli zırhlı araç HIZIR ve 4×4 Zırhlı Ambulans ihracatı gerçekleştirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay