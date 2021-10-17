Tehdit, kin, nefret ne ararsan var... CHP’li feminist Feyza Altun salyasını akıttı!

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“Demokrasi” denildiğinde mangalda kül bırakmayan solak kesim, yeri gelince kendi düşüncelerinin yobazı olarak farklı düşünen kesimlere karşı içlerinde tuttukları nefretlerini kusabiliyor.

Buna sonra örnek, sosyal medyada İslam karşıtlığıyla da bilinen CHP'li avukat Feyza Altun adlı şahıs.

İçerisindeki kin ve öfkeyi daha fazla gizleyemeyen bu çakma demokrat, sosyal medya hesabından skandal ötesi bir paylaşımda bulundu. Altun Twitter’da “AKP’li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok” mesajını paylaştı.

Avukatlık mesleği ve hukuk ile bağdaşamayacak kadar iğrenç bir paylaşımda bulunan Altun, tepkiler çığ gibi büyüyünce üç buçuk atarak rezil paylaşımını kaldırdı ve hesabını sadece onaylı kişilerle sınırlandırdı.

Savcılar ve barolar neden suskun?

Rezalet sonrası savcılığı ve adeta “üç maymunu” oynayan baroları harekete geçmeye çağıran sosyal medyadali duyarlı kullanıcılar, toplumun bir kesimini ötekileştirip hedef göstererek nefret suçu işleyen bu sözde avukata tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyayı kullanarak AK Parti’ye oy veren neredeyse bu ülkenin yarısını oluşturan vatandaşları hedef gösteren Altun’un toplumun huzur ve refahını hedef alan boş boğazlıklarına daha ne kadar izin verileceği ise merak konusu oldu.