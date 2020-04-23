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Aktüel

TEGV’de 23 Nisan coşkusu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı’nda 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dijital ortamda kutlandı.

2020-04-23 14:10:38 -
TEGV’de 23 Nisan coşkusu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı’nda 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dijital ortamda kutlandı.


Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı’nda bu yıl salgın nedeniyle dijital platformlar aracılığıyla 23 Nisan sevinci ve coşkusu yaşandı. Evlerini, balkonlarını bayraklar ve balonlarla süsleyen, bugün için en sevdikleri kıyafetleriyle kamera karşısına geçen çocuklar, şiirler okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

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