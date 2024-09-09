Teğmenlerin korsan yeminiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde 30 Ağustos'taki mezuniyet töreninde teğmenlerin siyasi sloganlar atıp kılıç çekmesi ile ilgili net ifadeler kullandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız.

Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz.

Gerekli tahkikati çok yönlü bir şekilde yürütüyoruz. Milletimizin göz bebeği ordumuzun her daim yanındayız.

Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir.

Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor.

Muhalefet seçimlerdeki şaibeli sicilini aklamaya çalışıyor.

Tunceli Ovacık'ta şehit olan askerlerimiz ile bugün şehit olan teğmenimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine baş sağlığı diliyorum.