Teğmen cuntasında skandal karar! Önce darp sonra ihraç

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28 Şubat sürecinde birçok subayın sırf inancından dolayı TSK’dan sorgusuz sualsiz ihraç edildiği o karanlık günler hafızalardaki yerini korurken, benzer bir zulme daha günümüzde de imza atıldı. Tuzla Piyade Okulu’nda düzenlenen 10 Kasım töreninde yakasına Atatürk resmi takmadığı yalanıyla önce hedef haline getirilen ve ardından yaklaşık 90 kişilik cunta heveslisi bir grup Kemalist teğmen tarafından koğuşları basılarak darp edilen teğmenler ordudan ihraç edildi. 18 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu, sırf namaz kıldıkları gerekçesiyle sözde Atatürkçü teğmenlerin hedefi olan ve ihanet medyasının linç girişimine maruz kalan 3 teğmen ile 4 kemalist saldırganı silahlı kuvvetlerden attı. İhraç kararı henüz Milli Savunma Bakanlığınca onaylanmazken akit’in TSK’daki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, darpçı teğmenlerle ilgili delil karartması yapıldığı şüphesiyle önümüzdeki günlerde yeni bir komisyon oluşturularak soruşturma derinleştirilecek.

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