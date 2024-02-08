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Gündem Teğmen cuntasında skandal karar! Önce darp sonra ihraç
Gündem

Teğmen cuntasında skandal karar! Önce darp sonra ihraç

Yeniakit Publisher
2024-02-08 09:58:00 -
Teğmen cuntasında skandal karar! Önce darp sonra ihraç

Tuzla Piyade Okulu’nda 90 kişilik cunta heveslileri tarafından darp edilen teğmenler ile ilgili olayda, disiplin kurulu kararında 4 saldırgan teğmenin yanında 3 masum teğmenin de ihracı istendi.

HABER MERKEZİ

28 Şubat sürecinde birçok subayın sırf inancından dolayı TSK’dan sorgusuz sualsiz ihraç edildiği o karanlık günler hafızalardaki yerini korurken, benzer bir zulme daha günümüzde de imza atıldı. Tuzla Piyade Okulu’nda düzenlenen 10 Kasım töreninde yakasına Atatürk resmi takmadığı yalanıyla önce hedef haline getirilen ve ardından yaklaşık 90 kişilik cunta heveslisi bir grup Kemalist teğmen tarafından koğuşları basılarak darp edilen teğmenler ordudan ihraç edildi. 18 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu, sırf namaz kıldıkları gerekçesiyle sözde Atatürkçü teğmenlerin hedefi olan ve ihanet medyasının linç girişimine maruz kalan 3 teğmen ile 4 kemalist saldırganı silahlı kuvvetlerden attı. İhraç kararı henüz Milli Savunma Bakanlığınca onaylanmazken akit’in TSK’daki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, darpçı teğmenlerle ilgili delil karartması yapıldığı şüphesiyle önümüzdeki günlerde yeni bir komisyon oluşturularak soruşturma derinleştirilecek.

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