Teff unu nedir, faydaları nelerdir? Dünyadaki en küçük tahıl tanesi

Teff unu, glüten içermeyen yapısıyla öne çıkıyor. İçeriğindeki değerli bitki özleri farklı faydalar sunuyor.

Teff unu nedir?

Dünyadaki en küçük tahıl tanesi. Beyaz teff tad olarak kestaneye, kahverengi teff ise fındık tadında, kırmızı teff ise yüksek demir katkısı içeriyor. Türkiye'de bulunan teff unu fındık tadında. Teff unu dediğimiz şey de teff tohumunun öğütülmesi sonucu elde edilen un.

Kuzey Etiopya’da yetişen bir tahıl tanesi. “Dünyadaki en küçük tahıl tanesi” olarak da bilinen teff’in aslında üç rengi bulunuyor. Beyaz, kırmızı ve kahverengi. Türkiye’de bulunan teff çeşidi kahverengi olanı.

Teff unu nasıl ve nerelerde kullanılır?



Un ve tahıl durumunda bulunabilir teff'i pek çok yerde tüketebilirsiniz. Türkiye de sadece un olarak bulunan teff mayalayabilir, ekmek, kurabiye, kek gibi her türlü hamur işinde kullanılabilir. Tahılı ise kinoa ile yaptığımız bütün tariflerde kullanılabilir. Kullandığım için biliyorum tadı nefis, bir kere alışınca vazgeçmek istemeyeceksiniz. Yüksek oranda kalsiyum, demir ve protein içerdiği için yaptığım her hamur işinde mutlaka kullanıyorum. Özellikle spor yapıyorsanız, kilo kontrolüne dikkat ediyorsanız, yetişme çağında çocuklarınız varsa çok faydalı bir tahıl. Gluten içermediği için çölyak hastaları için iyi bir seçenek. Vejetaryen beslenenler için de içerdiği yüksek proteinden dolayı tercih edilecek bir tahıl.

Teff unu faydaları nelerdir?

Yüksek oranda demir, C vitamini, fosfor, magnezyum ve kalsiyum içeriyor.

Glütensiz yapısından dolayı glüten intoleransı bulunanların ve çölyak hastalarının güven içinde tüketebilecekleri bir besin.

Kahvaltı sofralarında tüketilmesi, gün boyu enerjik olmanızı sağlıyor.

Tam anlamıyla bir protein deposu.

Yağ yakımını büyük oranda hızlandırıyor.

Sindirim sistemine olumlu yönde etki ediyor.

Teff nasıl kullanılır?

Teff ununun kullanımı oldukça basit. Standart beyaz un kullanarak yaptığınız tüm tariflerde teff ununu kullanmanız mümkün. Ancak glüten içermeyen teff unuyla yapılan hamur işlerinde yumuşak kıvam tutturmak pek de kolay olmuyor. Bu nedenle diğer unlarla karıştırıp kullanabilirsiniz. Krep ya da ekmek yaparken rahatlıkla tüketebilirsiniz. Fakat alerjik reaksiyonlara karşı tüketmeden önce doktora danışmanızda fayda var.