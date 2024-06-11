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Medya "Teferruat mı diyorsunuz? Bence değil" diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım ve Ali Koç’la ilgili olay sözler
Medya

"Teferruat mı diyorsunuz? Bence değil" diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım ve Ali Koç’la ilgili olay sözler

Yeniakit Publisher
2024-06-11 17:20:00 -
"Teferruat mı diyorsunuz? Bence değil" diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım ve Ali Koç’la ilgili olay sözler

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un canlı yayın tartışmasını ele aldı. "İstediklerinde kanal kapatan, yayın yıkan iki güçlü figürün, bir insana gösterilecek asgari saygıyı moderatörden esirgediklerini" belirten Altınok, şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un canlı yayın tartışmasını ele aldı. "İstediklerinde kanal kapatan, yayın yıkan iki güçlü figürün, bir insana gösterilecek asgari saygıyı moderatörden esirgediklerini" belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Aziz Yıldırım ve Ali Koç önce NOW TV'ye çıkmak istemişler. Kanaldan yapılan açıklamaya göre taraflar önce moderatör istememişler. Ardından 'Moderatör olsun ama soru sormasın' demişler. Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk teklifi kabul etmeyince de yayın iptal olmuş. Kimileri de Aziz Yıldırım'ın istemediğini söylüyor.

Bunun üzerine Kenan Tekdağ bütün şartları kabul edince ikili Habertürk'e çıkmış.

Evet reyting aldılar. Ama ekrana çıkardıkları muhabirini de peşlerine taktıkları siyah takım elbiseli adamlarla birlikte stüdyoya çöken iki zenginin kaykılarak raconlaşmasına kurban ettiler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüntülere denk gelmişsinizdir. Ayrıntı vererek kimseyi rencide etmek istemiyorum. Ama sorun moderatöre soru sordurulmamasından ibaret değil. Taraflar kabul ettikten sonra böyle bir format tabii ki olabilir.

Sözünü ettiğim, istediklerinde kanal kapatan, yayın yıkan iki güçlü figürün, bir insana gösterilecek asgari saygıyı moderatörden esirgemeleri.

Ekranlarda böyle fütursuz davranabildiklerine, milyonları ciddiye almadıklarına göre, gündelik hayatlarında müsaade edene nasıl muamele ettiklerini düşünmek bile istemiyoruz.

Teferruat mı diyorsunuz?

Bence değil."

 

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