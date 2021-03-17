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Yerel Tefecilik operasyonunda 6 gözaltı
Yerel

Tefecilik operasyonunda 6 gözaltı

Mersin'de polis ekiplerinin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 15:09:00 -
Tefecilik operasyonunda 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde 7 ev ve 5 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda H.A, A.Ö, A.Ç, Y.Z, R.L ve M.Ç gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol, çeşitli dokumanlar ile çok miktarda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, faizle para verip daha sonra bu kişileri tehdit ettikleri ileri sürüldü.

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