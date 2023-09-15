  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tefecilere operasyon
Yerel

Tefecilere operasyon

Yeniakit Publisher
2023-09-15 11:59:00 -
Tefecilere operasyon

Konya'da tefecilik yapan çeteye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, tehdit, hakaret, kasten yaralama eylemleri nedeniyle çevrelerine saldıkları korkudan faydalanarak tefecilik yaptığı tespit edilen çeteye yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kent merkezinde belirlenen 7 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 7 ev, 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, 46 adet senet, üzerinde alacak-verecek isimleri yazılı not defterleri, 7 adet tabanca, 2 adet pompalı tabir edilen tüfek,165 adet fişek, 43 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda tefecilik suçundan gözaltına alınan 8 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’ta tefeci operasyonu
Zonguldak’ta tefeci operasyonu

Yerel

Zonguldak’ta tefeci operasyonu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tefecilere eş zamanlı operasyonlar
Tefecilere eş zamanlı operasyonlar

Yerel

Tefecilere eş zamanlı operasyonlar

İzmir'de tefecilik operasyonu
İzmir'de tefecilik operasyonu

Yerel

İzmir'de tefecilik operasyonu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23