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Aktüel Tedirgin eden açıklama: Önümüzdeki yıllarda...
Aktüel

Tedirgin eden açıklama: Önümüzdeki yıllarda...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Önümüzdeki yıllarda toplam yağışlarda azalma olacak. Yağış azalmaları en fazla kış mevsiminde olacak." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 21:37:00 -
Tedirgin eden açıklama: Önümüzdeki yıllarda...

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Komisyon üyelerine sunum yapan Özkaldı, Türkiye'nin yıllık toplam 450 milyar metreküp yağış aldığını belirterek "Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarı bin 347 metreküp civarında. Dünya skalasına göre yıllık kişi başı bin ile bin 700 metreküp arasında su tüketen ülkeler su stresi altında olan ülkeler. Dolayısıyla Türkiye kişi başına düşen su miktarı bakımından su stresi altında bulunan bir ülkeler arasında." dedi.

Bakanlık olarak havza ölçeğinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özkaldı, "Mevcut durumda beş havzada su kıtlığı, dört havzada mutlak su kıtlığı söz konusu. Yapılan araştırmalarda 2050 yılında ise altı havzada su kıtlığı, yedi havzada ise mutlak su kıtlığının olacağı öngörülmektedir." bilgisini paylaştı.

İklim değişikliğine bağlı olarak gelecekte Türkiye'yi bekleyen tehlikeleri anlatan Özkaldı, Türkiye'de sıcaklıkların ciddi oranda artacağını, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki artışın iki dereceyi bulacağını dile getirdi. Gelecek yıllarda toplam yağışlarda azalma olacağı uyarısında bulunan Özkaldı, şunları kaydetti:

"Yağış azalmaları en fazla kış mevsiminde olacak. Karadeniz kıyılarında 150 milimetrelere varan yağış artışı olacak. Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sıcak hava dalgası beklenen gün sayısının, yüzyıl sonunda 200 günlere ulaşacağı öngörülmektedir. Sıcak hava dalgalarındaki hızlı artış ile birlikte orman yangınları riski artacaktır. Toplam kar örtüsünde azalmalar yaşanacak. Artan sıcaklıklara bağlı olarak kar daha çabuk erime fazına geçecek, bu da bahar aylarının sonlarında ve yaz aylarında su stresini arttıracaktır."

"Fırat-Dicle ve Konya kapalı havzalarında ciddi su açığı olacak"

Özkaldı, tüm senaryolar ve projeksiyon dönemlerinde Fırat-Dicle ve Konya kapalı havzalarında ciddi su açığı olacağını beklediklerine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Doğu Karadeniz ve Çoruh havzalarında tüm projeksiyon dönemleri boyunca su fazlalığı olacak. Marmara, Susurluk, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Yeşilırmak, Antalya, Aras ve Van Gölü havzalarında da genel olarak suyun yeterli olacağı tahmin ediliyor. Gelecek dönemde Yukarı Fırat Havzası kar yerine daha çok yağmur olarak düşen yağışlardan beslenecek. Yukarı Fırat Havzası'nda kar kaplı alanlar da yüzde 44'lere varan oranda azalacaktır. Bununla birlikte karın yerde kalma süresinde 45 güne varan azalmalar yaşanacak."

Akif Özkaldı, Türkiye'de bir su kanununa ihtiyaç duyulduğunu, Bakanlık olarak da böyle bir düzenlemenin yapılmasını istediklerini kaydetti.

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Yorumlar

meleknur

YETKİLİ YERDESİN KANUN ÇIKARIN VE EK TEDBİRLERİ ALIN DAHA NE DURUYORSUNUZ!!!?
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