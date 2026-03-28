Tedesco'nun transfer hayali sonunda gerçek oluyor!
Spor

Tedesco'nun transfer hayali sonunda gerçek oluyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tedesco'nun transfer hayali sonunda gerçek oluyor!

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, devre arasında gerçekleşmeyen Christopher Nkunku transferi için yönetime yeniden rapor sundu.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, devre arasında gerçekleşmeyen Christopher Nkunku transferi için yönetime yeniden rapor sundu.
Genç çalıştırıcı, Fransız yıldızı yaz transfer sezonu için listenin başına yerleştirdi.

 

TEDESCO'NUN ESKİ GÖZ AĞRISI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Leipzig'de birlikte tarih yazdığı ve Almanya Kupası'nı kaldırdığı Christopher Nkunku'dan vazgeçmiyor.

Hücum hattının her bölgesinde joker olarak görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu, Tedesco'nun oyun sistemindeki "eksik parça" olarak görülüyor.

İtalyan hocanın, Milan forması giyen eski öğrencisinin potansiyeline sonuna kadar güvendiği ve onu yeniden zirveye taşıyabileceğine inandığı belirtiliyor.

 

ROTA: KADIKÖY

Devre arasında Milan'da kalma kararı alan ancak İtalya'da aradığını bulamayan Nkunku için ayrılık çanları çalıyor.

Serie A'da son maçlarda süresi iyice azalan ve kulübeye mahkum kalan Fransız yıldızın, sezon sonunda takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Milan'ın kadro planlamasında düşünmediği tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, şartları zorlayarak bu transferi "yılın hamlesi" olarak noktalamayı hedefliyor.

 

PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 27 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Nkunku'nun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

