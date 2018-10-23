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Tedesco: Belki Galatasaray maçında sona erer

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'te teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Christian Heidel, İstanbul'dan 3 puanla ayrılmanın hayalini kuruyor.

23 Ekim 2018 Salı 19:46
Tedesco: Belki Galatasaray maçında sona erer

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak olan Schalke'de Sportif Direktör Christian Heidel ve teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçını kazanacağız

Alman basınına konuşan Sportif Direktör Heidel, ''En büyük sorunumuz gol atmak. İstanbul'da sıcak bir karşılaşma olacak. Bizi neyin beklediğini gayet iyi biliyoruz. Çok özel bir atmosfer olacağını da biliyoruz. Rakibimize saygımız var ancak kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir adım atmak istiyoruz.'' sözlerini kullandı.

Sıkıntılarımız bu maç sona erebilir

Teknik direktör Domenico Tedesco ise kalede genç kaleci Alexander Nübel'in oynayacağını belirtirken ''Nübel, Galatasaray maçında kalede olacak. Son zamanlarda gol atmada sıkıntı yaşıyoruz ama bir gün bu sona erecek. Kim bilir, belki Galatasaray maçında sona erer.'' şeklinde konuştu.

Öte yandan Alman basını, Fahrmann'ın sakatlığının ardından kaleye geçen 22 yaşındaki kaleci Nübel'i eleştirdi. Schalke'nin Werder Bremen'e 2-0 yenildiği maçta Nübel'in yenilen 2 golde de hatalı olduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 19:46
  1. İstanbul
  2. Domenico Tedesco
  3. Schalke
  4. Galatasaray
  5. Şampiyonlar Ligi

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