Tedbirlere uymak millî sorumluluk

Taha Emre Özdemir Ankara

Koronavirüsle mücadelede gelinen noktayı Yeni Akit’e değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, ‘Ülkemizde ikinci dalga ne zaman başlayacak?’ sorusunu, “Biz henüz birinci dalgayı geride bırakmadık. Son günlerde bayram tatili sebebi ile yaşanan vaka artışı dalgalı bir seyir içinde olduğumuzu gösteriyor. İkinci dalgadan söz edebilmek için bizim öncelikle pandemiden kurtularak çok düşük rakamlara gerilememiz gerekir” diyerek cevap verdi.

“Vaka sayısındaki artışın sebebi bayram seyahatleri”

Kurban Bayramında yapılan seyahatlere dikkat çeken Prof. Gerek, “Vatandaşlarımız Kurban Bayramı sebebi ile memleketlerine ve tatil yörelerine seyahat etti. Seyahatlerle birlikte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerden kırsallarla temas oldu. Dolayısıyla tüm bu etkenlerle birlikte vaka sayılarında dalgalı seyir devam ediyor” dedi.

Koronavirüsle mücadelede tedbirlere uymanın milli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Gerek, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemiz tarihi boyunca olağanüstü durumlara karşı omuz omuza mücadele etti. Koronavirüsle mücadelede de aynı dayanışma ruhuna sahip olmalıyız. Bu mücadelede devlete de vatandaşımıza da görev düşüyor. Bu bakımdan sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki Bilim Kurulu üzerine düşen görevi yerine getirdi. Vatandaşlarımıza düşen görevler çok ağır sorumluluklar değil. Temelde şu üç kurala dikkat etmemiz gerekiyor: Maskenin elde ya da kolda değil de ağzı ve burnu kapatacak şekilde doğru kullanılması. Sosyal mesafe ve hijyen.”

“Okulların açılması için sağlıklı bir ortam olmalı

“Son zamanlarda vaka sayılarında yaşanan artış yaklaşan eğitim yılı bakımından da bir risk oluşturuyor. Çocuklarımızın okula gitmesini istiyoruz ama okullarımızda sağlıklı bir ortam oluşturmamız gerekir. Salgını belirli bir seviyeye geriletmiş olmamız gerekirdi ama maalesef gereken özenin gösterilmemesine bağlı olarak bunu başaramadık.”

Durmuş: Vatandaşlarımız gayr-i resmi açıklamalara itibar etmemeli

Avuçlarını ovuşturarak sağlık sistemimizin çökmesini bekleyen çevrelere ilişkin Akit’e konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Bayram tatili ve yapılan seyahatler sebebi ile vakalarda artış yaşandığı doğru ama malum çevrelerin açıkladıkları gibi bir durum söz konusu değil. Gelecekte yaşanacak sıkıntılara karşı Sağlık Bakanlığımız tarafından gerekli önlemlerin alınması sağlık sistemimizin çöktüğü anlamına gelmiyor; ki sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da bu konuda gereken resmi açıklamayı yaptı” dedi.

“Yalan bilgiler verenler ihanet içindeler”

“Şu anda alınmakta olan tedbirler olabilecek en kötü senaryoya karşı hazırlık yapmamızdan ibarettir” diyen Durmuş, “Asılsız bilgilerle toplumun kafasını karıştıran ve süreci en başından beri başarıyla yöneten Sağlık Bakanlığımıza karşı güvensizlik oluşturmayı amaçlayan çevreler ülkemize karşı bir ihanet içindeler. Bu çabaları toplum sağlığına verilecek en büyük zarardır. Biz vatandaşlarımızdan Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde yürütülen mücadeleye tedbirlere uyarak destek olmalarını ve yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.