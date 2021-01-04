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Gündem Tedbirler sonuç verdi: Kadın cinayetleri azalıyor
Gündem

Tedbirler sonuç verdi: Kadın cinayetleri azalıyor

Adalet Bakanlığı'nın kadına yönelik şiddete karşı aldığı tedbirlerle birlikte kadın cinayetleri 2020 yılında 2019'a oranla yüzde 21 oranında azaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 20:35:00 -
Tedbirler sonuç verdi: Kadın cinayetleri azalıyor

Elde edilen verilere göre kadın cinayetleri bir önceki yıla oranla yüzde 21 azaldı.

Tedbir mahkemeleri belirlendi

63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yayımlanmasından sonra Bakanlık ilgili düzenlemeleri hızlıca hayata geçirdi. Buna göre; ilk iş olarak tüm adliyelerde kadına yönelik şiddet vakaları hakkındaki tedbir mahkemeleri belirlendi. Ardından tedbir kararlarının kolluk personeli aracılığıyla tebliğ uygulamasına geçildi. Adliyelerde aile içi şiddet soruşturma büroları açılarak soruşturma süresi 80 günden 55 güne düştü.

Mağdur kadınları işyerleri değiştirildi

Kadına yönelik şiddet soruşturmaları kapsamında tutuklama kararları bir önceki yıla kıyasla yüzde 200 artış gösterdi. Israrlı takip mağduru 99 kadının nüfus ve kimlik bilgileri, 409 mağdurun işyeri değiştirildi. 6 bin 17 mağdurun kimlik bilgileri gizlendi.

400 uzman alımı daha yapılacak

Adalet Bakanlığı tarafından mağdurları adli süreçte bilgilendirmek üzere ülke genelinde 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (ADM) kuruldu. ADM’lerde görevli 803 uzman tarafından şiddet mağdurlarına psiko-sosyal destek hizmeti veriliyor. Bu yılın ilk yarısında 400 uzman alımı daha yapılacak.

Pilot bölge Ankara, ay sonunda Türkiye geneline yayılacak

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı 'Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu' da güncellendi. Böylelikle ortaya çıkan sonuçlarla risk analizleri daha etkin yapılabilecek. Formdaki detaylar devletin diğer kurumlarının da kadına yönelik şiddet konusunda çözüme yönelik yardımlarını artıracak. Pilot uygulama 4 Ocak’ta Ankara’da başlayacak ve bu ay sonu ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

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