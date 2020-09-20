Tedbirler gevşerse büyük dalga gelir

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim insanları tarafından da dile getirilen İstanbul'da Kovid-19 vaka sayısının bu ay sonu ve gelecek ayda daha da artacağını söyledi.

Test sayısındaki pozitifl ik, hasta sayısı ve ağır hasta sayılarının, salgının ne şekilde evrildiği gösteren önemli kriterler olduğunu aktaran Tükek, şöyle devam etti: "Daha önce test sayısındaki pozitifl ik oranı yüzde 3'lerde iken, bu oranın eylül başından itibaren giderek arttı ve şu anda yüzde 15'lere geldi. Bu bize salgının tekrar alevlenmeye başladığını gösteriyor. Bu, 'Perişan durumdayız' demek değil. Henüz tehlike çanı yok ama sürecin başlangıcındayız. Tedbirleri artırırsak, insanlar da buna ciddi şekilde dikkat ederse hem ağır hasta sayısını hem de ölüm oranını azaltabiliriz."

İstanbul'da hastanelerin dolması mümkün değil

İstanbul Tıp Fakültesi'nde günde 600 test yapıldığını ve son zamanlarda Kovid-19 şikayetiyle gelen hasta sayısında yüzde 100 artış yaşandığını belirten Tükek, “Ateş, boğaz ağrısı ve gribal enfeksiyonlar gibi mevsimsel etkiler yaşayan herkes 'Kovid miyim?' diye endişe ediyor. Yatan hasta sayımız şu an 20 civarında ve içinde çok ağır hastamız yok. Ancak önümüzdeki dönemde virüs miktarı artıkça İstanbul'da ağır hasta sayısı da artacak. O zaman İstanbul için sıkıntı olabilir. Ancak yeni açılan hastanelerle birlikte şu anda Ankara ve İstanbul’da gerçekten iyi kapasiteye sahibiz. Bunların tamamen dolu olması mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu. İspanya, İtalya, İngiltere, ABD ve Fransa ile karşılaştırıldığında Türkiye'de insanların kurallara daha çok uyduğunu da aktaran Tükek, şunları söyledi: "İnsanımızın bir kısmı çok hassas. Mart ayından beri evden dışarı çıkmayan, ziyaretlere gitmeyen, her türlü tedbiri alan bir grup var Türkiye'de. Çok donanımlı, eğitimli bir grup, yüzde 30 civarında. Yüzde 50 kadar hafif uyan var. Yüzde 20-30 da kurala hiç uymayan bir grup var. Zaten kurallara uymayanlar da gençler, 15-30 yaş arası kurallara hiç uymayan grup. Son zamanlarda gençlerde hastalığın artmasının nedeni de bu. Kurallara uymadıkları için çokça virüse temas ediyorlar ve almış oldukları virüs oranı onları hasta ediyor. Türkiye henüz salgında birinci dalgayı bitirmedi. Salgın şu anda kronik bir seviyede. Ufak ufak pikler yapacak. İstanbul'da bu piki bekliyoruz. Pik diyoruz ama tedbirleri gevşetirsek bu pik büyük bir dalgaya dönüşür"