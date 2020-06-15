Tedbirler eşliğinde dünya evine girdiler

Tepebaşı Belediyesi, nikah işlemlerini kontrollü sosyal hayat tedbirleri kapsamında gerçekleştiriyor. Nikah törenlerinde sosyal mesafe ve maske kuralı gibi uygulamalar aksatılmıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen nikah törenleri, korona virüs ile kontrollü sosyal hayat tedbirleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulan törenlerde, maske kullanımı da aksatılmıyor. Oda nikahlarında törene gelin ve damat haricinde sadece şahitler alınırken; salon nikahında ise oturma kapasitesinin yalnızca yarısı kadar misafir salona girebilecek.15 Haziran tarihinde Tepebaşı Belediyesi tarafından kıyılan 9 nikah ile dünya evine giren çiftler de karı-koca olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çiftler ve yakınları, korona virüs dolayısıyla uygulanan önlemler sayesinde sağlıklı bir şekilde evliliğe adım attıklarını ifade etti.