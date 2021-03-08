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Yerel Tedbire uymayan kişiye hapis cezası!
Yerel

Tedbire uymayan kişiye hapis cezası!

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayarak kahvehanesinde arkadaşlarıyla okey oynayan kişiye "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 14:18:00 -
Tedbire uymayan kişiye hapis cezası!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık B.D. hakkında hazırlanan iddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, salgın nedeniyle kapalı mekanların vatandaşların kullanımına açılmaması gerektiği yönünde birtakım tedbirlerin alındığı belirtildi.

Okey oynadığı tespit edildi

Yapılan araştırmalar sonucunda, merkez Kayapınar ilçesinde B.D'nin işlettiği kıraathanenin açık olduğu aktarılan iddianamede, B.D. ve arkadaşlarının "okey" oynadıklarının tespit edildiği kaydedildi.

B.D. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılandı.

Hata yaptığını açıkladı

Sanık B.D. savunmasında, normalde salgın sürecinde kurallara uyan birisi olduğunu savunarak, arkadaşlarının "okey" oynamasına müsaade ettiği için hata yaptığını belirtti ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Cezada indirim yapıldı

Sanığın geleceği üzerindeki olumsuz yan etkilerini dikkate alarak cezada indirime giden mahkeme, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti.

Hükmü geri bırakıldı

Mahkeme, B.D'ye verilen cezanın 2 yıl veya daha az hapis cezası olması, daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmamış bulunması, suçun işlenmesiyle tazmini gereken maddi bir zarar bulunmaması ve sanığın adli sicil kaydından anlaşılan sabıkasız geçmişi, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına da hükmedildi.

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