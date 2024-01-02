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Dünya Tedbir felaketi önler! Japonya'da 5 ile 7 büyüklüğündeki depremlerde 24 kişi öldü
Dünya

Tedbir felaketi önler! Japonya'da 5 ile 7 büyüklüğündeki depremlerde 24 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-01-02 09:20:00 -
Tedbir felaketi önler! Japonya'da 5 ile 7 büyüklüğündeki depremlerde 24 kişi öldü

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 24 kişi hayatını kaybetti. Depremin ilk anlarında yapılan tsunami uyarısı nedeniyle kayıplarla ilgilenilememişti.

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 24 kişi hayatını kaybetti. Depremin ilk anlarında yapılan tsunami uyarısı nedeniyle kayıplarla ilgilenilememişti.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.

Dün yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

Açıklamada ayrıca bölge genelinde gece boyunca 4 ile 5 arası büyüklükte çok sayıda depremin daha meydana geldiği rapor edildi.

Noto Yarımadası kıyısında 2 Ocak yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
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JMA, tsunamiye ilişkin açıklamasında ise İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

- 200'ye yakın bina hasar gördü

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'ya ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yattığı görüldü.

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.

Farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği saptandı.

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