Tedavülden kalkıyor!

İngiltere Postanesi’nde bu hafta son kez kullanılacak olan 20 ve 50 sterlinlik banknotlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre 30 Eylül tarihi, İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) eski kağıt banknotlarının tedavüldeki son günü olacak.

Cuma gününden itibaren, sadece sanatçı JMW Turner ve ünlü matematikçi Alan Turing'in yer aldığı polimer BoE banknotları kabul edilecek.

Daily Mail’in haberine göre, bu ayın başından itibaren şimdiye kadar, 100 milyon sterlin değerinde banknot, İngiltere Postanesi'nin 11.500 şubesine yatırıldı. İngiltere Postanesi'nin Bankacılık Müdürü Martin Kearsley, personelin 'kağıt paralarını yatırmayı son ana kadar erteleyenlere' yardım etmek için 'hazır' olduğunu söyledi.

Bu arada eski banknot sahipleri, son başvuru tarihi geçtikten sonra bile kağıt banknotları postane şubelerine yatırabilir veya BoE'nin Londra ofisinde yeni banknotlarla değiştirebilir.

İngiltere Postanesi’nden her ay 3 milyar sterlinin üzerinde nakit işlemi yapılıyor. Postane yetkilileri yoğun hafta boyunca şubelerde büyük miktarlarda yapılacak nakit işlemlerini düzenlemek için tedbirler aldığını belirtiyor

Kearsley konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"İnsanların yoğun hayatlar sürdürdüğünün ve bazılarının 20 ve 50 sterlin banknotlarını son ana kadar yatırmayı erteleyebileceğinin tamamen farkındayız. Postane yetkilileri ve çalışanları, eski banknotlarınızın banka hesabınıza yatırıldığına dair güvence sağlamak için hazırdır ve bir makbuz da sağlayacaktır. Çoğu Postane Cuma günü de dahil olmak üzere uzun saatler açık olacak.”