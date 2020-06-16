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Spor

Tedavisine başlandı! Beşiktaş'ta Domagoj Vida depremi

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Domagoj Vida'da ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:19:00 - 2020-06-16 13:12:46

Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida'da ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida'nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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