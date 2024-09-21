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Gündem Tedavisi bitti, doğaya salındı
Gündem

Tedavisi bitti, doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 17:03:00 -
Tedavisi bitti, doğaya salındı

Kastamonu'da vatandaşların bulduğu yaralı karacanın tedavisi tamamlandı, ardından kafesle getirildiği ormanda tekrar doğaya bırakıldı.

Kastamonu’nun Merkez ilçesine bağlı Terzi köyünde bir vatandaşın bahçesinde mahsur kalarak bitkin düşen yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ile HAYDİ ekiplerince teslim alındı. Gerçekleştirilen ilk muayenesinde karacanın gözünde hafif yarası olduğu tespit edildi. Gerekli tedavinin ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan karaca, birkaç gün gözetim altında tutulmasının ardından DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden doğal yaşam alanına salındı.

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