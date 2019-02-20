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Tedavi gören Deniz Baykal ile ilgili yeni gelişme!

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanacağı, Baykal'ın ardından memleketi Antalya'ya döneceği kaydedildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:39
Tedavi gören Deniz Baykal ile ilgili yeni gelişme!

16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürülen Deniz Baykal, yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Geçen 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Deniz Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının Ankara'daki tedavisinin 1 Nisan'da tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti. Babasının daha sonra Antalya'ya döneceğini belirten Aslı Baykal, Baykal'ın kendisinin de yaşadığı Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı Köyü'ndeki evinde istirahat halinde olacağını kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:39
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  5. GÜNCEL Haberleri
  6. Almanya
  7. Aslı Baykal
  8. Kepez

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  • abdrhmnabdrhmn25 dk önce
    bu şimdi nasıl vekillik yapıyor yattığı yerde maaşıda çalışıyor. nasıl yiyor bu parayıhellmi harammı diye kendisine soruyormu acaba

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