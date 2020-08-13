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Aktüel

Tedavi edilen ebabil doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 17:35:26 -
Tedavi edilen ebabil doğaya salındı

SAMSUN (AA) - Samsun'da bulunan ayağı kırık ebabil, Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince bulunan ve ayağının kırık olduğu belirlenen ebabil, Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Paria Tabatabaeinin tedavi ettiği kuş, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde doğaya salındı.

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