TED Antalya Koleji'nde mide bulandıran sözler! Melih Gökçek'ten bomba çağrı: Atın şu kadını içeri

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türkiye Eğitim Derneği (TED) Antalya Koleji'ndeki 29 Ekim kutlamalarında rezil açıklamalarda bulunuldu.

Okuldaki 29 Ekim töreninde konuşma yapan ve isminin Emine Karakaş olduğu öğrenilen sözde öğretmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu hedef aldı.

"Bir yanda Anayasa'ya 'cumhuriyet' yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar... Peki tüm bunlar olurken sen neredesin?" sözleriyle provokasyona kalkışan Karakaş rezil açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Onun için canını vermeye hazır olanların yanında, onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar"

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Melih Gökçek'ten çağrı: Atın şu kadını içeri

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek sert ifadelerle tepkisini dile getirdi.

Gökçek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Aşağıdaki videoda konuşmayı yapan Antalya TED Koleji öğretmeni Emine Karakaş.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan gözaltına alındı.

Atın şu kadını içeri... Şimdi serbest bırakırsanız, bu karı, 'yanıma kar kaldı' der.