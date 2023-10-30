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Gündem TED Antalya Koleji'nde mide bulandıran sözler! Melih Gökçek'ten bomba çağrı: Atın şu kadını içeri
Gündem

TED Antalya Koleji'nde mide bulandıran sözler! Melih Gökçek'ten bomba çağrı: Atın şu kadını içeri

Yeniakit Publisher
2023-10-30 22:50:00 - 2023-10-30 22:56:14

29 Ekim bahanesiyle Türkiye Eğitim Derneği (TED) Antalya Koleji'ndeki mide bulandıran açıklamalara tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek "Atın şu kadını içeri" sözleriyle nokta atışı bir çağrı yaptı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Türkiye Eğitim Derneği (TED) Antalya Koleji'ndeki 29 Ekim kutlamalarında rezil açıklamalarda bulunuldu.

Okuldaki 29 Ekim töreninde konuşma yapan ve isminin Emine Karakaş olduğu öğrenilen sözde öğretmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu hedef aldı.

"Bir yanda Anayasa'ya 'cumhuriyet' yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda onu yok etmeye çalışan Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar... Peki tüm bunlar olurken sen neredesin?" sözleriyle  provokasyona kalkışan Karakaş rezil açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Onun için canını vermeye hazır olanların yanında, onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet'in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Melih Gökçek'ten çağrı: Atın şu kadını içeri

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek sert ifadelerle tepkisini dile getirdi.

Gökçek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Aşağıdaki videoda konuşmayı yapan Antalya TED Koleji öğretmeni Emine Karakaş. 

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan gözaltına alındı. 

Atın şu kadını içeri... Şimdi serbest bırakırsanız, bu karı, 'yanıma kar kaldı' der.

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Yorumlar

Bozok

Gökçek haklı o kadın Atatürkçü falan değildir. Araştırılsın hangi örgütleri yakın çıkar. Türkiyede bağzı okullarda bu yaygın. Bunlardan bağzıları da selamın aleyküm demek bile normal sayılıyorsa milli eğitim görevini yapmıyordemektir. Müfettişler görevlerini yapmıyor..

Hamido

Siyonistlerin içimizdeki piyonlarina göz açtırılmamalı .
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