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Tecrübe için Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak

- Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ:"Büyükler kategorisinde 'Şampiyon olacağım' dersem doğru olmaz"- "Avrupa Şampiyonası benim için bir deneyim olacak"

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:12
Tecrübe için Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Eskrimde, yıldız ve gençler kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Deniz Selin Ünlüdağ, Almanya'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda deneyim kazanmak için mücadele edecek.

Deniz Selin Ünlüdağ, Almanya'nın Düsseldorf kentinde, 17-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Başarılı milli sporcu, Almanya'daki şampiyonaya ilişkin görüşlerini AA muhabiriyle paylaştı.

İnsanların kendisinden çok şey beklediğini ancak Avrupa Şampiyonası'na deneyim kazanmak için katıldığını belirten Deniz Selin, "Piste çıktığımda elimden gelen her şeyi yapacağım. Maçları kazanmak için çalışacağım, inşallah hayırlısıyla sonuçlanır. Büyüklerde yarışmak bende psikolojik bir baskı oluşturur. Büyükler kategorisinde 'Şampiyon olacağım.' dersem doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.


- Deneyim kazanacak


Şampiyonayla ilgili maçlar başlamadan yorum yapmasının doğru olmayacağını aktaran 18 yaşındaki eskrimci, "Psikolojik olarak kendimi iyi hissettiğimde iyi şeyler yapacağımı biliyorum. Büyüklerde de güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. İlk 8 veya 16 maçlarını oynamak istiyorum. Avrupa Şampiyonası benim için bir deneyim olacak." ifadelerini kullandı.


- "Benim büyüklere geçmem için beş senem daha var"


Eskrimde deneyimli isimlerin bulunmadığına, A Milli Takım'ı da altyapıdan sporcuların oluşturduğuna dikkati çeken Deniz Selin, şöyle devam etti:

"Ben 18 yaşındayım. 20 yaş altında mücadele ediyorum. Bundan sonra 23 yaş altı var. Büyükler benim kategorim değil, çünkü ben gençlerde yarışıyorum. Benim büyüklere geçmem için beş senem daha var. Avrupa Şampiyonası'nda deneyim kazanmak istiyorum. Eskrimde çok fazla büyük sporcumuz yok. Tüm takımları biz oluşturuyoruz."

Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'daki kampın çok verimli geçtiğini ifade eden milli eskrimci, "Kampımızda 6 ülke vardı. Çok fazla partner vardı. Bu nedenle çok verimli bir kamp oldu." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:12
  1. Almanya
  2. Avrupa Eskrim Şampiyonası
  3. Deniz Selin Ünlüdağ
  4. Düsseldorf
  5. eskrim

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