Tecrit bölümünde yatan psikiyatri hastasının feci ölümü!

Ankara’nın Mamak ilçesinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi bünyesinde faaliyet yürüten Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasının 3’üncü katında tüyler ürperten bir olay yaşandı.

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre, hastanede, tecrit odasında tedavi gören Mehmet Başparmak isimli hasta, henüz belirlenemeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. Oğlu için hastanede refakatçi kalan baba Kadir Başparmak, tecrit bölümünden çıkan dumanları fark etti ve durumu hızlı bir şekilde yetkililere bildirdi.

Kadir Başparmak’ın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ayrıca sepetli vinçler sayesinde, binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Yangının başladığı odaya girildiği zaman, Mehmet Başparmak’ın yatağında hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı zamanda, yangın sırasında iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri yaşananlara ilişkin inceleme başlattı.