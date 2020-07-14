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Aktüel

Tecride dayanamayan Bolsonaro yeniden Kovid-19 testi yaptıracak

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:19:49 -
Tecride dayanamayan Bolsonaro yeniden Kovid-19 testi yaptıracak

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tecride dayanamadığını ve bugün yeniden test yaptırmayı planladığını söyledi.

Bolsonaro, karantinaya alındığı Alvorada Sarayı'nda CNN Brazil ile yaptığı söyleşide, kendisini "çok iyi hissettiğini", Kovid-19'un solunum sıkıntısı, tat alma duyusunun yitirilmesi ve ateş gibi semptomlarını taşımadığını ifade etti.

Bugün yeniden test yaptıracağını ve sonuçların kısa sürede belli olmasının beklendiğini dile getiren Bolsonaro, "Evde oturma rutinine dayanamıyorum. Berbat bir şey." dedi.

Brezilya Devlet Başkanı, en fazla bir hafta içinde işe dönmeyi ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Jair Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını açıklamıştı.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, daha önce Kovid-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti.

Bolsonaro, başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve ekonomik tedirginliklerle ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.

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