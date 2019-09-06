Techxtile Start-Up Challenge 22-23 Ekim'de Bursa'da

İSTANBUL (AA) - Techxtile Start-Up Challenge yarışması, Bursa Giyimlik Kumaş Fuarı ile eş zamanlı olarak 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde Türkiye İhracat Meclisi koordinatörlüğünde Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğinde düzenlenecek projenin tanıtıldığı basın toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa’yı dünya tekstil ve hazır giyim endüstrisinin Silikon Vadisi yapması hedeflenen etkinlik ile tekstilde ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Ağustosta başlayan başvuruların 11 Eylül'e kadar devam edeceği etkinlikte dereceye giren projeleri uluslararası ticarete kazandıracak ödüller dağıtılacak.







- "Dünya tekstil sektörüne yön veren konuma ulaşmak istiyoruz"





Toplantıda konuşan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışmaya tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, yeni üretim süreçleri, çevreci ve sürdürülebilir alanlar konularında projelerin kabul edileceğini, 23 Ekim'de yarışacak 18 proje arasında 6 finalistin ödül almaya hak kazanacağını söyledi.

Engin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dereceye giren proje sahipleri Milano’da 10 gün sürecek Kuluçka ve Hızlandırıcı Programına katılım, bir yıl profesyonel mentorluk desteği, Ulukoza programı ile 200 bin TL değerinde TÜBİTAK hibesine başvurma desteği, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkanlarından faydalanmak gibi ödülleri almaya hak kazanacak. Türkiye’de iş kuran ve ihracatını ülkemizden yapan yabancı girişimciler de katılabilecek."



Tekstil sektörünün Türkiye'nin geleneksel sanayi kollarının başında yer aldığını ve ihracatta başarı öyküsünün temel taşlarından birisi olduğunu aktaran Engin, "Tasarlayan, üreten, geliştiren bir konuma geldik. Fakat bizim hedeflerimiz ve yeteneklerimiz mevcut durumun çok üzerinde. Standartlara uyan değil standartları belirleyen, dünya tekstil sektörüne yön veren konuma ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Engin, artık sadece en iyisini üretmenin yetmediğini belirterek, "Rekabetçiliğinizi artırmanız için en verimli, en çevreci, en katma değerli üretime de odaklanmanız gerekiyor. Bizden bir önceki neslin tecrübesini de gelecekle birleştirmemiz lazım. Bunun için Ar-Ge yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Ar-Ge yatırımlarının meyvesini topladıklarını aktaran Engin, "Türkiye geneli ihracat kilogram birim fiyatı 1,3 doların altında olmasına rağmen tekstil sektöründe bu rakamın 4 dolar seviyelerinde, UTİB’de ise 8 doların üzerinde. Alt gruplarda bu rakam daha da yukarılara çıkabiliyor. Örnek olarak mekân tekstillerinde birliğimizin kilogram başına değeri 10 dolar. Giyimlik kumaşlar ihracatımız ise 12,5 dolar seviyelerinde." şeklinde konuştu.







- "Projelerin yüzde 3’ünde üretim ve ticaret başladı"





Pınar Taşdelen Engin, UTİB olarak, 2009 yılından bu yana düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin Türkiye’de bir ilk ve başka sektörlere rol model olduğunu dile getirerek "Bugüne kadar gelen yaklaşık 2 bin 300 projenin yüzde 3 civarında üretim ve ticarileşme süreçlerinin başlaması nedeniyle mutluyuz." dedi.



Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı her Türk lirasının kıymetli olduğunu belirten Engin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun sektöre yansıması son derece önemli. Bu doğrultuda, yaptığımız saha çalışmalarında tekstil şirketlerinin öncelikli gördüğü teknolojik alanları belirledik. Şimdi inovasyonun önemine inanan tüm girişimcilerimizin bu alanlarda yenilikçi fikirlerle başvurmalarını arzu ediyoruz.

Artık ismimiz sadece Ar-Ge Proje Pazarı değil; 'TechXtile Start-Up Challenge' yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği ve derinliği olan, milli ve yerli üretimi destekleyen başvurular geleceğine inanıyoruz. Onlara girişimcilik ve inovasyon eğitimleri, mentorluk gibi destekler sağlamak, onları potansiyel müşterileriyle buluşturmak, şirketleştirmek ve zaman içerisinde öne çıkan girişimcileri kuluçka ve diğer desteklerle cesaretlendirmek istiyoruz."







- "Bursa, tekstil ve konfeksiyonda dünyanın hub’ı olabilir"





Ventures & Mentors League Üst Yöneticisi (CEO) Ufuk Batum da Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyonda müthiş bir öğrenme döneminden geçtiğinin altını çizerek,

"Türkiye de iş modellerini gözden geçirip iyileştirmeye çalışıyor. Biz de buna paralel bir işleyiş içindeyiz, Ar-Ge Proje Pazarı yeniden şekilleniyor. Nasıl Silikon Vadisi dünyanın hub’ı olduysa, Bursa da tekstil ve konfeksiyonda dünyaya hizmet veren, inovasyon ve girişimcilikte yerli yabancı start up’ların merkezi olabilir." şeklinde konuştu.





Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ise Türkiye’de 2010 yılında 26 kalkınma ajansı kurulduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"BEBKA olarak Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayacak şekilde bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyoruz. Kullandığımız her kuruş bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda belirleniyor. Girişimcilik için özel mali destek programı tasarladık. Bu anlamda UTİB’in 2011 yılından bu yana paydaşı olmak da bizleri mutlu ediyor. Elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Projeyi de 340 bin TL civarında bütçe ile destekleyeceğiz."