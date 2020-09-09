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Gündem Tecavüzler ülkesinde mide bulandıran olay
Gündem

Tecavüzler ülkesinde mide bulandıran olay

Dünyada kadınların en çok tecavüze uğradığı ülkelerden biri olan Hindistan'da 30'lu yaşlardaki bir kişi, tarlaya götürdüğü 86 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:41:00 - 2020-09-09 20:44:24
Tecavüzler ülkesinde mide bulandıran olay

Kadınların en çok tecavüze uğradığı ülkelerden başında yer alan Hindistan'da mide bulandıran bir olay yaşandı.

İddiaya göre; 30 yaşlarında bir şahıs 86 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulundu.

Akıllara durgunluk veren olay sonrası açıklama yapan Hindistan polisi, şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Başkent Delhi'de meydana gelen dehşete düşüren olayla ilgili Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal, basın mensuplarına konuştu.

İdam edilmeli

Olayın Pazartesi akşamı meydana geldiği söyleyen Swati Maliwal, kadını ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyaretini "yürek parçalayıcı" olarak tanımlayan Maliwal, salgırganın insan olmadığını ve idam edilmesi gerektiğini ifade etti.

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