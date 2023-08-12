Tecavüzcülere idama karşı çıkan Berna Laçin Tamer Karadağlı'yı hedefe koydu!

Kendi gibi düşünmeyenleri "hain" ilan eden muhalefet, Tamer Karadağlı'ya hakaret için birbiriyle yarışıyor.

Berna Laçin de Karadağlı'yı yeni görevinden dolayı hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Laçin, "Devlet Tiyatroları çok özel ve çok büyük bir kurumdur. Tiyatronun kendi bünyesinden, tiyatroya hizmet etmiş, mesleği tiyatro sanatı olan hatta en doğrusu DT kadrosundakilerin kendi seçtiği biri kurumu yönetmeli Bu noktada DT sanatçılarına sözü bırakmalı. Bu şartlarda onların da ses çıkarabilmesi cesaret ister ama bugün değilse ne zaman!" dedi.

Berna Laçin son olarak tecavüzcülere idama karşı olduğunu belirtip, bunu yaparken de kutsal topraklara hakaret etmişti.



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