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Tecavüzcü Erol Gülen CHP'li çıktı! Kemalist sol kesim sessizliğe büründü

Kızılay'ın bir dönem Nevşehir şubesinde başkanlık yapan Erol Gülen, 16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Ensar Vakfı'na sızan Kemalist ve ateist şahsı diline dolayarak vakfı hedef alan Kemalist sol kesim, tecavüzcünün kendilerinden çıkmasının ardından sessizliğe büründü.

19 Temmuz 2019 Cuma 18:57
Tecavüzcü Erol Gülen CHP'li çıktı! Kemalist sol kesim sessizliğe büründü

10 yaşındaki kız çocuğuna taciz ve 16 yaşınadaki kıza tecavüzde bulunan şahsın CHP'li Erol Güven olduğu ortaya çıktı.

Ensar Vakfı'na sızan bir Kemalist ve ateist bir şahsı diline dolayan sol kesim, tecavüzcünün CHP'li çıkmasının ardından sessizliğe büründü.

CHP'li Gülen'den taciz

Kızılay'ın Nevşehir şubesin başkanlık yapan Cengiz Gülen'in babası CHP'li Erol Gülen iddiaya göre 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Cinsel tacizde bulunulan 16 yaşındaki kız çocuğu emniyet güçlerine durumu psikolog eşliğinde alınan ifadesinde zorla cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Yapılan incelemeler ve soruşturma sonrası Erol Gülen göz altına alındı. Nevşehir Adliyesinde yapılan sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:57
  1. Nevşehir
  2. Erol Gülen
  3. Cengiz Gülen
  4. taciz
  5. tecavüz

YORUM YAZ

  • Ali koyuncuAli koyuncu25 dk önce
    Esat yanlıları türkiyeye gelip pislik çıkarıp masum suriyelerin üzerine atması gibi şerefsizler
  • VeliVeli29 dk önce
    Zaten başka nerden olacakki bunlar çağdaş geniş insanlar orasını burasını açarlar içip  yatarlar çağdaş ilericiolurlar
  • AkilAkil31 dk önce
    Pedofil çoğaldı CHP'li sabici başka ne beklersin
  • shmetshmet38 dk önce
    sapikligin, kahpeligin, serefsuzligin, hirsizligin partisi olmaz...butun partiler bu konularda ilkeli olmali, benim sapigim iyidir dememeli suca sessiz ortak olmamali... haydi goreve

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