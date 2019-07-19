Tecavüzcü Erol Gülen CHP'li çıktı! Kemalist sol kesim sessizliğe büründü Kızılay'ın bir dönem Nevşehir şubesinde başkanlık yapan Erol Gülen, 16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Ensar Vakfı'na sızan Kemalist ve ateist şahsı diline dolayarak vakfı hedef alan Kemalist sol kesim, tecavüzcünün kendilerinden çıkmasının ardından sessizliğe büründü.

10 yaşındaki kız çocuğuna taciz ve 16 yaşınadaki kıza tecavüzde bulunan şahsın CHP'li Erol Güven olduğu ortaya çıktı. Ensar Vakfı'na sızan bir Kemalist ve ateist bir şahsı diline dolayan sol kesim, tecavüzcünün CHP'li çıkmasının ardından sessizliğe büründü. CHP'li Gülen'den taciz Kızılay'ın Nevşehir şubesin başkanlık yapan Cengiz Gülen'in babası CHP'li Erol Gülen iddiaya göre 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi Cinsel tacizde bulunulan 16 yaşındaki kız çocuğu emniyet güçlerine durumu psikolog eşliğinde alınan ifadesinde zorla cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Yapılan incelemeler ve soruşturma sonrası Erol Gülen göz altına alındı. Nevşehir Adliyesinde yapılan sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

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