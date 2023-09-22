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Medya Tecavüz ve ölüm sahneleri evlerimize girdi! TV ekranlarında her şey mübah mı?
Medya

Tecavüz ve ölüm sahneleri evlerimize girdi! TV ekranlarında her şey mübah mı?

Yeniakit Publisher
2023-09-22 15:37:00 -
Tecavüz ve ölüm sahneleri evlerimize girdi! TV ekranlarında her şey mübah mı?

Aile yapısına zarar veren birçok olayın televizyon ekranlarında normalleştirilerek yansıtılması ve toplum sağlığı için oluşturulan tehdit dikkatleri çekiyor.

Aile yapısına zarar veren birçok olayın televizyon ekranlarında normalleştirilerek yansıtılması ve toplum sağlığı için oluşturulan tehdit dikkatleri çekiyor.

Her gün, aile fertlerinin karşısına geçip takip ettiği diziler, Türk aile ve toplum yapısına zarar vermekle kalmıyor, senaryoda işlenen konuların sansürsüz bir şekilde ekrana yansıtılması, çocuklar üzerinde travmalara sebep oluyor.

Türk dizilerinde yer alan şiddet sahneleri, cinsel içerik ve diğer rahatsız edici unsurların yer alması alışılmadık bir durum olmamasına karşın, bunların gösterilme şekli ve sıklıkları aileler üzerinde önemli bir etki yaratıyor.

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus, rahatsız edici sahnelerin aile değerleri ve dinamikleri üzerindeki etkisi oluyor.

Türk kültüründe aileye büyük önem verilmektedir ve aile birimi toplumun temel taşı olarak kabul ediliyor. TV dizilerindeki sansürsüz rahatsız edici sahneler, sağlıksız ilişkileri teşvik ederek, şiddeti yücelterek ve geleneksel aile değerlerini baltalayarak bu değerlere meydan okuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ailelerin, çocuklarının bu tür içeriklere maruz kalmasını denetleme konusunda yetersiz kalması ve günümüz internet dünyasındaki erişim kolaylığı sebebiyle, aile yapısı için büyük bir tehdit haline geliyor.

Daily Ummah

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