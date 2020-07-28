Tecavüz vakalarına CHP-HDP damgası

Mustafa Durmaz İstanbul

Eşine sabah akşam dayak atan ve evli bir kadına hunharca tecavüz eden HDP’li vekilleri görmezden gelen, Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesini ise ‘siyaset malzemesi’ yapan CHP ile HDP’nin ‘istismar dosyası’ artık raflara sığmıyor. Bütün propagandasını ‘kadına şiddet’ üzerine kuran HDP’de siyaset yapanların birçoğu tecavüzden, istismardan hapis cezası alırken, münferit her hadise üzerinden AK Parti’ye çamur atma yarışına giren CHP’de ise taciz vakaları ‘kontrol’ altına alınamıyor.

Susturmuşlardı

Mensur Işık ve Tuma Çelik’in yanı sıra, devleti tacizi örtmekle suçlayan HDP’de, ilk tecavüz vakası 41 yıl önce yaşandı. HDP’li Sırrı Sakık, 1977 yılında kız kaçırma ve ırza geçme suçlamasıyla 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. BDP’li Siirt eski Belediye Başkan Yardımcısı Abdullatif Çekin, 2013 yılında 2 kız çocuğunu istismar etmekten tutuklandı. 2011 yılında BDP Kadın Meclisi Üyesi Eğitmeni Derya Arslan, ders verdiği KCK’lı militanlar tarafından tecavüze uğradı. Tehditle kadın susturuldu. Kapatılan BDP’de belediye meclis üyeliği yapan Mahfuz Talu da 2011 yılında, 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kılıçdaroğlu’nun öz yeğeni tecavüzcü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun öz yeğeni Hıdır Çakmak, 2010 yılı Mayıs ayında yaşları 11 ile 14 arasında değişen 4 kız çocuğuna tecavüz ettiği için tutuklandı. Evli ve 3 çocuğu olan Çakmak’ın yönlendirmesi ile 2 farklı arkadaşının da çocuklara cinsel istismarda bulunduğu tespit edilmişti. Tecavüzcü Çakmak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada Çakmak’ı, HDP’li avukat Mehmet Akgül savundu.

Kadını işten attılar

CHP’nin önceki Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun hakkında da Zabıta Müdürlüğünde D.C. adlı kadına fiziki tacizde bulunduğuna dair görüntüler kamuoyuna yansımış ve rezalet mahkemeye taşınmıştı. Kadın, baskılar nedeniyle şikayetten vazgeçtiğini ancak bundan iki hafta sonra belediyedeki işlerine son verildiğini belirtmişti.

Erkek çocuğunu…

2018 yılında CHP’nin kurultayı için Kuşadası’ndan Ankara’ya giden partilileri taşıyan otobüste, 14 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz eden CHP Kuşadası ilçe yöneticisi M.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2010 yılında CHP Mudanya İlçe Başkanlığı yapan Hasan Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun toplantı düzenlediği otelde garson kızı taciz etti. Antalya’da yaşayan CHP’li Recep Memili ise çocuk pornosu ticaretinden tutuklandı ve 3 yıl hapis cezası aldı.