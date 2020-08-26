Tecavüz suçlamasıyla tutuklanan Musa Orhan tahliye edildi
İntihar eden 18 yaşındaki İpek Er’e tecavüz suçlamasıyla hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan’ın tahliye edildiği öğrenildi.
Batman’da İpek Er’e tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Uzman Çavuş Musa Orhan için geçen hafta tutuklama kararı çıkarılmıştı. Jandarma Genel Konutanlığı da Orhan’ı açığa almıştı.
İddianamenin hazırlanmasından sonra Orhan hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış, teslim olan Orhan cezaevine gönderilmişti.
Avukatı Mehmet Erkan Akkuş müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını iddia ederek Orhan’ın tutuklanmasına itiraz etti.
Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Avukatının Akkuş hakkındaki itiraz dilekçesinde öne sürülen hususları doğru bularak Orhan’ın tahliyesine hükmetti. Kararın ardından Orhan cezaevinden salıverildi.
Orhan’a yöneltilen ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçunun davasının ilk duruşması Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.
Batman’da 18 yaşındaki İpek Er, intihar etmiş yazdığı mektupda da Musa Orhan’ın evlenme vaadiyle kendisinde zorla tecavüz ettiğini anlatmıştı. Genç kız hastanede 20 gün süren yaşam savaşını kaybetmişti.