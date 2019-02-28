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Tecavüz mağduru genç kadın intihara kalkıştı

Antalya'da tecavüz mağduru olduğu öğrenilen genç kadın, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kadını, olay yerinden geçmekte olan bir vatandaş ikna etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:20
Tecavüz mağduru genç kadın intihara kalkıştı

Antalya'da M.U. adlı hamile kadın, yaya üst geçidinin korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yoldan geçen bir kişi, genç kadının yanına giderek, intihardan vazgeçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Antalya Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi girişindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Bir kadının köprü üzerinde korkuluklara çıktığını görenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı yolu trafiğe kapatarak, itfaiyeye durumu bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, köprü altına hava yastığı açtı. Yoldan geçen Abdulgaffur Karakuş, korkulukların arkasına geçerek, M.U.'yu (23) ikna etmeye çalıştı. Güçlükle ikna edilen kadın intihardan vazgeçti.

M.U., kendisine 3 ay önce tecavüz ettiğini öne sürdüğü kişinin serbest kaldığını öne sürerek, bu duruma tepki için intihar etmek istediğini söyledi. M.U.'yu intihardan vazgeçiren Abdulgaffur Karakuş ise, "Hamile olduğunu belirtti. Benim de bir çocuğumun olduğunu söyleyerek, onu ikna etmeye çalıştım. Hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer olduğunu söyledim" dedi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen M.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:20
  1. Antalya
  2. intihar girişimi
  3. tecavüz mağduru
  4. hamile kadın

YORUM YAZ

  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu30 dk önce
    AK partiyi bitirirse bu adaletsizlik bitirecek ve çok da yazık olacak.tecavüz eden serbes kalmış bakarmısınız adalete.
  • Veli Veli 1 sa önce
    En iyisi bile Hakkın yerini bulmasıyla değil sadece mevzuata şeklen uymayı görev tamamlama olarak gören, hukuk nosyonundan mahrum hukukçular, tam da kendilerine uygun hukuk sisteminde, suçluları cesaretlrndirmekten ve yeni mağdurlar üretmekten başka başka bir şey yapmıyorlar

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