Tebrikler İmamoğlu! İstanbul Cakarta’dan beter

Sebahattin Ayan İstanbul

İp Lideri Meral Akşener’in ‘İstanbul’u ihya edecek’ sloganı ile İstanbul halkının başına bela ettiği ve son açıklamasında ise “İstanbul’u Cakarta’ya, Yeni Delhi’ye çevirdiler” diyerek suçladığı Ekrem İmamoğlu ve ekibi vur patlasın çal oynasın harcamalarıyla şehrin bütçesini sıfırlayıp borç batağına sapladı. Mega kentte ulaşım sistemi çökerken, su kıtlığı da ensemizde. Meral Akşener’in 180 derecelik dönüşünü akit’e değerlendiren gazeteci ve siyasetçiler “İstanbul Cakarta ve Delhi’den beter” yorumunda bulundu.

AK Parti İBB Meclisi üyesi Avukat Murat Türkyılmaz, şunları dile getirdi: “Artık İstanbul’un sorunları bu kadar büyük devasayken Ekrem Bey’i savunmak İyi Parti adına çok güçleşti. Paris metroları gibi metroları var İstanbul’un diye bir açıklaması olmuştu Meral Hanım’ın. Ama bugün diyor ki işte Cakarta ve Delhi’ye çevirdiniz. Paris sözü verdiniz İstanbul bu hale geldi cümlelerini söylüyor. O bile zamanla İstanbul’un gerçek yüzünü görmeye başladı. Bunun ötesinde söylenecek bir şey yok.”

Siyasal İletişimci Yazar Ferhat Murat da, şunları söyledi: “İyi Parti CHP/HEDEP ile ittifak yapmayarak 2024 icraatlarıyla İstanbullulara bir şey sunamamış bir belediye başkanına oy istemekten de kurtulmuş oldu. CHP’li yönetimin 300 milyar TL bütçesiyle iştirakleriyle beraber İstanbullunun yaşam konforunu iyileştiremediğini 5 yıllık zaman diliminde biliyoruz. Seçmenden tekrar Ekrem için oy istemek çok zor. Çünkü bu beceriksizlikler onların yüzüne de vurulacaktı. Bu durumda şu ortaya çıkıyor; evet biz CHP’li belediye başkanları için oy istedik. Ancak onlar İstanbulluların ve Ankaralıların yaşam konforlarını 2019’dan önceki dönemden daha kötüye götürdüklerini net bir şekilde ortaya koyduğunun ifadesidir.”