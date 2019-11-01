Tebligatlarla işçi çıkarıyorlardı! Demirören bir gazeteyi satıyor

Hürriyet gazetesinde genel yayın yönetmeni Vahap Munyar’ın istifasına kadar varan işten çıkarmalarla gündemde olan Demirören Medya Grubu, bünyesindeki bir gazeteyi elden çıkarmaya hazırlanıyor. Medyaradar’ın haberine göre Demirören Medya Grubu, Milliyet gazetesini satıyor.

3N Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gülseven’ın Milliyet gazetesini satın almak için Demirören ailesi ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

3N Medya’nın başında eski Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Murat Kelkitlioğlu’nun olduğu biliniyor.

TV100’e sahip olan 3N Medya’nın yazılı medyada da etkili olmak istediği belirtiliyor.

Son dönemde ekonomik olarak zor günler geçiren Demirören Grubu’nun elindeki medya şirketlerini satmak istediği konuşuluyordu. 675 milyon dolar kredi alarak Doğan Medya’yı satın alan grupta işler yolunda gitmiyor.

Son olarak dün Hürriyet gazetesinde çok sayıda çalışan medya tarihinde daha önce hiç görülmeyen bir şekilde evlerine gönderilen postayla işten çıkarıldığını öğrenmişti. Bugün gazetede işten çıkarmalar devam etmişti. İşten çıkarmalar Demirören Haber Ajansı’na da sıçramıştı.